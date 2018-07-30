А ви знаєте, що контролювати стан свого автомобіля, а також відслідковувати його місцезнаходження можливо дистанційно. Для цього потрібні: смартфон, мобільний додаток та "розумна" автосигналізація, як от "Автотрекінг", яку цього року представив мобільний оператор Київстар.

Чим відрізняється інноваційна сигналізація від звичних, "стаціонарних"? По-перше, функціоналом – вона не просто повідомить власнику про те, що з автомобілем щось сталося, але й дозволить відслідкувати його місцезнаходження. По-друге, автономністю: сигналізація легко підключається, без втручання в систему автомобіля. А по-третє, мобільністю – керування приладами здійснюється зі смартфона.

Два рішення для спокою

"Автотрекінг" має дві функції, які забезпечуються окремими приладами: "Автоінформер" контролює стан автомобіля в реальному часі, а "Автомаяк" - це GPS-трекер, який кілька разів на добу надсилає координати знаходження автомобіля.

Пристрої можуть використовуватись як разом, так і окремо. Для їх встановлення не потрібно "розбирати" автомобіль чи користуватись послугами електрика. Будь-який автовласник здатен самостійно, за лічені хвилини встановити “Автотрекінг”. Використання “Автотрекінгу” ніяк не впливає на гарантію авто.

Що таке "Автотрекінг"?

"Автоінформер" постачається з вбудованою SIM-картою Київстар та під’єднується до сервісного роз’єму автомобіля (слот OBD-2). Від нього прилад отримує інформацію про стан машини та передає її на смартфон власника через безкоштовний мобільний додаток "Автотрекінг".

"Автоінформер" повідомляє, коли вмикається запалювання, машина починає їхати, відчувається поштовх чи зміна положення, зникає GSM-сигнал, відчиняються дверцята тощо. Будь-яка з цих дій спонукає прилад негайно надіслати звіт на смартфон через мобільний додаток, а щоб власник не пропустив повідомлення, воно дублюється дзвінком на мобільний чи SMS. Зрештою, користувач може самостійно перевіряти, що відбувається з його машиною у реальному часі.

Другий прилад – "Автомаяк" – взагалі не потребує підключення до автомобіля. Це маленька коробочка з автономним живленням, яка розміщується в найбільш непомітному місці (у випадку викрадення автомобіля зловмисники не повинні знайти його). Кілька разів на добу, залежно від налаштувань, за допомогою GPS та SIM-карти від Київстар "Автомаяк" надсилає точні координати авто. В звичайному режимі "Автомаяк" виходить на зв’язок один чи два рази на добу. Зловмисники не можуть його відслідкувати, тому ймовірність, що прилад "заглушать" низька.

А якщо, все-таки, вкрали?

Не секрет, що "професійному" викрадачеві потрібно менше хвилини, щоб вкрасти автомобіль. Отже, як має діяти автовласник, коли він отримав повідомлення про те, що дверцята відкрились, запалювання автомобіля ввімкнулось чи "Автоінформер" від’єднано?

В першу чергу – терміново переналаштувати "Автомаяк", ввімкнувши режим постійної передачі даних, щоб відслідкувати пересування автомобіля. Переведення "Автомаяка" в режим "Тривога" відбудеться після чергового виходу приладу на зв'язок. Паралельно потрібно повідомити поліцію: автомобілі, які підпадають під опис викраденого, патрульні перевірять "по гарячих слідах".

Зрештою “Автомаяк” допоможе знайти викрадену машину у будь-якій точці України чи за кордоном. Навіть у випадку використання "глушилок", адже рано чи пізно крадії вимкнуть прибори, які глушать сигнал. Тут важлива своєчасна реакція власника і співпраця з правоохоронними органами.

Одна чи дві послуги – обираєш самостійно

Демократичність "Автотрекінгу" полягає в тому, що власник самостійно визначає, якою послугою йому треба користуватись. "Автоінформер" та "Автомаяк" можна використовувати як в комплексі, так і окремо. Вони не впливають на роботу один одного та не дублюють її. Наприклад, якщо в машині вже встановлена сигналізація з двостороннім чи GSM-зв’язком, то "Автоінформер" може повторювати деякі її функції.

Натомість "Автомаяк" варто придбати у будь-якому випадку, адже такого сервісу не надасть сигналізація, якщо викрадач знайшов та вимкнув блок її управління. "Автотрекінг" можна придбати в магазинах Київстар, в тому числі й в інтернет-магазині. Для забезпечення послуг "Автотрекінг" з мобільного рахунку абонента знімається абонплата, при цьому слідкувати за балансом SIM-карт у приладах не потрібно (це єдина комплексна пропозиція на ринку, коли прилади йдуть відразу с SIM-картами).