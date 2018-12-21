До 19-го грудня поліція використовувала 31 TruCam, а вчора співробітникам передали ще 66 таких приладів. Загалом новій поліції у спадок від ДАІ дісталось близько двох сотень приладів.

Під час звітної прес-конференції голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що за перші два місяці роботи радарів для вимірювання швидкості на дорогах TruCam на водіїв-порушників накладено штрафів на суму 4 мільйонів гривень.

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"Патрульними було винесено понад 18 тисяч постанов, додатково сплачено до бюджету 4 млн грн", – сказав поліціянт.

Посадовець наголосив, що, до 19-го грудня, поліція використовувала 31 такий прилад, а "вчора ми передали ще 66", і таким чином у поліції до кінця тижня буде близько 100 таких приладів у використанні.

Нагадаємо, патрульна поліція почала використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam з 8 жовтня 2018 року в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Очевидно, що позитивний з точки зору наповнення бюджету досвід дасть змогу значно збільшити кількість місць конролю швидкості.