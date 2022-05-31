Ціни на автомобільний газ не регулювались державою, тому з навністю ресурсу значно менше проблем.

Середня ціна на скраплений газ за місяць (2-31 травня) у мережах АЗС зросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 10,01 грн/л і 11,00 грн/л, до 41,00 і 41,97 грн/л відповідно.

На 9,57 грн/л збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 39,92-39,95 грн/л.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 41,95 грн/л (+11,95 грн/л до 2 травня). На станціях KLO і SOCAR продукт здорожчав на 11,50 і 8,50 грн/л, до 42,99 і 40,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 4-14 грн/л здорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, UPG, "Нефтек", BVS та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 2 по 31 травня, грн/л: