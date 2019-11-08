Апеляційний суд вирішив, що притягнення водія до відповідальності за неввімкнуту аварійну сигналіцію при зупинці поліції не має підстав.

Згідно пункту 9.9 Правил дорожнього руху, аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена під час зупинки на вимогу поліцейського. І поліція штрафує водіїв за невиконання цієї вимоги згідно ч. 2 ст. 122 КУпАП. Один з таких випадків був оскаржений автовласником.

Зокрема, Другий апеляційний адміністративний суд вкотре висловив чітку правову позицію щодо незаконності притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 КУпАП за неввімкнення водієм аварійної світлової сигналізації у разі зупинки на вимогу поліцейського (ДААС від 26 вересня 2019 р. у справі № 537/2822/19).

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Другий апеляційний суд вкотре наголосив: “Колегія суддів зауважує, що диспозицією ч.2 ст.122КУпАП передбачена відповідальність не за будь-яке порушення правил користування попереджувальними сигналами, а саме за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку і лише тоді таке порушення набуває ознак протиправності і суспільної шкідливості. Даною нормою права не передбачена відповідальність за порушення правил користування попереджувальними сигналами при зупинці транспортного засобу. При цьому зупинка на вимогу поліцейського не стосується початку руху чи зміни його напрямку».

Окрім того, суд звернув увагу на те, що поліцейський не довів законність зупинки автовласника (а причин зупинки є десять). Тому й оштрафувати водія поліцейський не мав права. Суд зазначив: "оскільки законність підстав зупинки транспортного засобу позивача є недоведеною, це вказує на протиправний характер самої постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Суд наголошує, що в такому випадку підстава зупинки має бути законною».

Таку позицію висловив і Верховний Суд у своїй постанові від 30.05.2018 р. у справі № 337/3389/16-а.

Втім, два роки тому інший суд в аналогічній ситуації прийняв протилежну позицію.