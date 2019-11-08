Апелляционный суд решил, что привлечение водителя к ответственности за невключенную аварийную сигналицию при остановке полиции нет оснований.

Согласно пункту 9.9 Правил дорожного движения, аварийная световая сигнализация должна быть включена во время остановки по требованию полицейского. И полиция штрафует водителей за невыполнение этого требования согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП. Один из таких случаев был обжалован автовладельцем.

В частности, второй апелляционный административный суд в очередной раз выразил четкую правовую позицию о незаконности привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 122 КУоАП за невключенную водителем аварийную световую сигнализацию в случае остановки по требованию полицейского (ДААС от 26 сентября 2019 по делу № 537/2822/19).

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Второй апелляционный суд в очередной раз подчеркнул: "Коллегия судей отмечает, что диспозицией ч.2 ст.122 КУоАП предусмотрена ответственность не за любое нарушение правил пользования предупредительными сигналами, а именно за нарушение правил пользования предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления и только тогда такое нарушение приобретает признаки противоправности и общественной вредности. Данной нормой права не предусмотрена ответственность за нарушение правил пользования предупредительными сигналами при остановке транспортного средства. При этом остановка по требованию полицейского не касается начале движения или изменении его направления”.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что полицейский не доказал законность остановки автовладельца (а причин остановки есть десять). Поэтому и оштрафовать водителя полицейский не имел права. Суд отметил: "поскольку законность оснований остановки транспортного средства истца является недоказанной, это указывает на противоправный характер самого постановления о привлечении к административной ответственности. Суд отмечает, что в таком случае основание остановки должно быть законным”.

Такую позицию высказал и Верховный Суд в своем постановлении от 30.05.2018 года по делу № 337/3389/16-а.

Впрочем, два года назад другой суд в аналогичной ситуации принял противоположную позицию.