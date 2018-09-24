Китайська будівельна компанія China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co пропонує всім, хто купить у неї квартиру подарунок – BMW 3 Series або BMW X1. Звучить на перший погляд відмінно. До тих пір, поки не дізнаєшся вартість шанхайських квартир.

Зокрема, вартість квартири або трикімнатного таунхауза цієї компанії в Шанхаї становить близько 621 000 доларів. Тепер зрозуміло, чому за покупку такої нерухомості безкоштовно дають автомобілі BMW або гроші в еквіваленті.

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З 350 квартир компанії China Merchants без власників залишилося ще більше 25 квартир. Бажаючі їх купити знаходяться з важкістю. От і вирішили китайські будівельники вдатися до маркетингової акції, яка обов'язково себе окупить.

Китай – це найбільш густонаселена країна в світі. Населення там зараз становить понад 1,6 млрд. чоловік. Нерухомість користується великим попитом. За винятком, мабуть, квартир і будинків, які коштують дуже дорого.

Крім того, в Китаї продається більше автомобілів, ніж в будь-якій іншій країні світу. Так, наприклад, в 2017 році китайці купили 28,8 млн. нових автомобілів.