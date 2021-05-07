Роздрібні мережі АЗС у період з 30 квітня по 7 травня підняли ціни на бензини і дизельне пальне у межах 0,40-1 грн за літр.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-92 здорожчав на 50 коп. за літр, до 29,99 грн за літр, бензин А-95 – на 1 грн за літр, до 30,99 грн за літр. У мережі AMIC ціни на бензини зросли на 48 коп. за літр, до 28,38 грн за літр і 29,38 грн за літр за "двійку" і "п'ятірку" відповідно.

У мережі KLO "двійка" здорожчала на 50 коп. за літр, до 29,69 грн за літр, "п'ятірка" – на 60 коп. за літр, ціна ДП залишилася на колишньому рівні (29,29 грн за літр).

UPG підняла ціни бензинів на 70 коп. за літр, дизельного палива – на 30 коп. за літр.

Пальне у мережі Motto здорожчало в середньому на 43-58 коп. за літр: А-92 – до 26,70 грн за літр, А-95 – до 27,68 грн за літр, ДП – до 26,63 грн за літр. "БРСМ-Нафта" на 31 коп. за літр підвищила вартість дизельного пального, а бензинів – на 50 коп. за літр.

На "Авантаж 7" усе паливо здорожчало на 50 коп. за літр: бензин А-92 – до 26,95 грн за літр, А-95 – до 27,95 грн за літр, ДП – до 25,85 грн за літр.

На заправках Chipo, "Паралель", "Автотранс", Shell, BVS, AMIC, Prime, "Фактор" та інших ціни на пальне зросли на 10-90 коп. за літр.

Середня ціна по країні бензину А-92 7 травня становила 28,05 грн за літр, А-95 здорожчав до 29,05 грн за літр, ДП – до 28,28 грн за літр. Таким чином, середнє зростання цін за добу склало по Україні 4-40 коп. за літр (див. табл.).

Українські роздрібні мережі розпочали перегляд цін на паливо 5 травня. Основна причина – зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту виросли з $62/бар. до $69/бар., а нафтопродукти в Європі здорожчали на 7-11%. При цьому дрібногуртові партії дизельного пального в Україні за той же період здорожчали на 10%, до 24,02 грн за літр, бензину – на 8%, до 26,56 грн за літр і 27,42 грн за літр за "двійку" і "п'ятірку" відповідно.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 30 квітня по 7 травня, грн за літр: