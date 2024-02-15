Протягом січня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували – на суму $3,4 млрд. Найбільше податків сплачується саме за імпорт автомобілів.

За січень 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд. Це на 7% більше за аналогічний період 2023 року. У загальних обсягах ввезених у січні 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:

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машини, устаткування та транспорт — $1,9 млрд . При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 13,5 млрд грн, що складає 33% надходжень митних платежів.

. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 13,5 млрд грн, що складає надходжень митних платежів. продукція хімічної промисловості — $868 млн. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 6,2 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів.

продовольчі товари — $659 млн. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 5,5 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: