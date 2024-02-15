В течение января 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,1 млрд, а экспортировали - на сумму $3,4 млрд. Больше всего налогов уплачивается именно за импорт автомобилей.

За январь 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд. Это на 7% больше аналогичного периода 2023 года. В общих объемах ввезенных в январе 2024 года товаров 67% составили следующие категории товаров:

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машины, оборудование и транспорт - $1,9 млрд . При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 13,5 млрд грн, что составляет 33% поступлений таможенных платежей.

. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 13,5 млрд грн, что составляет поступлений таможенных платежей. продукция химической промышленности - $868 млн. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 6,2 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей.

продовольственные товары - $659 млн. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 5,5 млрд грн, что составляет 13% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: