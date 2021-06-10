У найближчі три роки на відновлення доріг мінфін планує витратити майже 9 млрд доларів. Це дозволить відремонтувати близько 160 тис км доріг.

Про плани з фінансування дорожньої галузі повідомив заступник міністра фінансів Денис Улютін.

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"Протягом 2022 – 2024 року держава планує витратити 240,6 млрд грн на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг державного та місцевого значення, комунальних доріг та забезпечення безпеки дорожнього руху", - сказано в повідомленні прес-служби міністерства фінансів.

Головний розпорядник бюджетних коштів за цим напрямом Укравтодор планує, що це дозволить побудувати, реконструювати та відремонтувати близько 43 000 км доріг державного значення і 119 000 км доріг місцевого значення.

"Завдяки цьому кількість дорожньо-транспортних пригод має скоротитись орієнтовно на 7%. Головні розпорядники звітуватимуть про досягнення поставлених ними цілей, що дозволить кожному громадянину оцінити їх ефективність", - зазначають в мінфіні.