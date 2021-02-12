З початку січня середня роздрібна ціна на газ зросла на 21%, або на 2,58 грн за літр. Експерти прогнозують подальше здорожчання цього виду пального.

За тиждень (5-12 лютого) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 1,17 грн. за літр (на 8,5%), до 14,95 грн. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Всього з початку січня середня роздрібна ціна на газ зросла на 21%, або на 2,58 грн за літр, тоді як гуртові ціни на ГНС за півтора місяця зросли на 30% (5 820 грн/т), до 24 930 грн/т.

У мережах ОККО і WOG за минулий тиждень продукт здорожчав на 1,01 грн за літр і 81 коп. за літр, до 15,49 грн за літр і 15,48 грн за літр. На 1,1 грн за літр, до 15,58 грн за літр, підняла ціни мережа SOCAR. Також на 1-1,1 грн за літр автогаз здорожчав на станціях KLO, "БРСМ-Нафта", Glusco, UPG, "Паралель", Marshal і Motto.

Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, у середньому підвищила ціни на 1,60-1,63 грн за літр, до 14,75-14,76 грн за літр. AMIC і Shell підняли ціни на 0,89 і 1,37 грн за літр, до 14,45 і 14,88 грн за літр відповідно.

Такі мережі як "Автотранс", BVS, Chipo, Prime, "Паралель", "Авантаж 7" та ін. збільшили цифри цінників на автогаз на 0,9-1,6 грн за літр.