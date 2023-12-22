Роздрібна ціна на автогаз продовжує зменшуватись.

Із 15 по 22 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 1,65 грн/л, до 31,14 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Читайте також: За тиждень автогаз сильно здешевшав та буде дешевшати далі

На автозаправних станціях WOG, Amic і ОККО цей вид пального здешевшав на 2,03 грн/л (на станціях перших двох мереж) і 2,00 грн/л – у середньому до 31,48 грн/л, 31,73 грн/л і 31,49 грн/л відповідно.

На станціях UPG і U.GO ціна зменшилась на 2,11 грн/л і 1,65 грн/л, до 29,64 грн/л і 31,61 грн/л відповідно.

Найбільше – на 4,30 грн/л – автогаз за тиждень, що минув, здешевшав на АЗС мережі Ovis, до 31,10 грн/л. Найменше – на 60 коп./л – на станціях мережі RLS, до 29,10 грн/л.

«Психологічну позначку» у менше, ніж 30 грн/л, цього тижня загалом перетнули півтора десятка мереж АЗК. Серед них – «Автотранс» (-1,00 грн/л, до 29,98 грн/л), VostokGaz (-2,30 грн/л, до 29,69 грн/л), «Олас» (-1,59 грн/л, до 29,40 грн/л) та інші.

Загалом автогаз на АЗС у мережах країни можна купити у діапазоні 28,90-32,50 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 15 по 22 грудня 2023 р., грн/л: