Вартість автомобільного газу знижується у гуртових закупках, це призводить до зниження роздрібних цін на ресурс.

З 8 по 15 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 2,46 грн/л, до 32,79 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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У гурті вартість газу на внутрішніх аукціонах уже суттєво нижча. «У Києві зараз імпортний ресурс вартує 25-26 грн/л, коли аукціонний — 20 грн/л», — зазначили в одній із паливних компаній. Трейдери схиляються до думки, що спадаючий ціновий тренд якийсь час іще триватиме.