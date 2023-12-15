Стоимость автомобильного газа снижается в оптовых закупках, это приводит к снижению розничных цен на ресурс.

С 8 по 15 декабря средняя розничная цена на автогаз уменьшилась на 2,46 грн/л, до 32,79 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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В опте стоимость газа на внутренних аукционах уже существенно ниже. "В Киеве сейчас импортный ресурс стоит 25-26 грн/л, когда аукционный - 20 грн/л", — отметили в одной из топливных компаний. Трейдеры склоняются к мнению, что ниспадающий ценовой тренд какое-то время еще будет продолжаться.