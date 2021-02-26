Роздрібні мережі АЗС у період з 19 по 26 лютого підняли ціни на бензини і дизельне пальне на 0,3-2 грн за літр, повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

На поточному тижні консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – загалом 1 540 станцій) двічі піднімала ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн за літр. Таким чином, у мережі ANP бензин марки А-92 здорожчав до 25,95 грн за літр, А-95 – до 26,95 грн за літр і ДП – до 27,00 грн за літр. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 26,00 грн за літр, на "п'ятірку" і дизпальне – до 27,00 грн за літр.

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Мережі АЗС WOG і ОККО підвищили ціни на бензин і дизельне пальне на 50 коп. за літр: А-92 – до 29,99 грн за літр, А-95 – до 30,99 грн за літр, ДП – до 29,99 грн за літр. На станціях "Паралель", "Авантаж 7", Mango, "Укр-Петроль" і SUNOIL підняли ціни на 1-1,6 грн за літр. На станціях AMIC дизельне пальне в середньому здорожчало на 65 коп. за літр, бензини – на 58 коп. за літр.

Glusco підвищила ціни на всі види палива на 64 коп. за літр: А-92 – до 26,39 грн за літр, А-95 – до 29,39 грн за літр, ДП – до 28,39 грн за літр. На 60-70 коп. за літр бензини і ДП здорожчали в мережі KLO. Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal і Motto підняли ціни на 30-80 коп. за літр.

В "А-95" відзначили, що середня ціна по країні бензину А-92 за тиждень зросла на 1,24 грн за літр і становить 27,21 грн за літр, А-95 – 28,22 грн за літр (+1,23 грн за літр), ДП – 27,63 грн за літр (+1,21 грн за літр).