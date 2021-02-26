Ціна на пальне в Україні залежить від ситуації на зовнішніх ринках і курсу валют. Найближчим часом існує ймовірність його здорожчання.

Про це на прес-конференції в інформаційному агентстві ГолосUA розповів співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

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"Україна залежить від імпорту всіх видів нафтопродуктів, крім бензину приблизно на 75%. Щодо бензину, то минулий рік показав 50% залежність. Плюс нафта, яка видобувається тут або потрапляє сюди, теж прив'язана до світових котирувань. Якщо є об'єктивний фактор збільшеня ціни, з ним боротися дуже складно. Сюди накладається акцизна політика держави та курсова політика Нацбанку. Якщо зростає бензин і дизпаливо в опті, то відповідно підвищуються ціни і в роздробі ", - сказав Дмитро Марунич.

На думку експерта, передумови для подорожчання палива в майбутньому є. "На жаль, ймовірність того, що ціни підростуть, чисто арифметично. Такі передумови є", – зазначив Дмитро Марунич.