Цена на топливо в Украине зависит от ситуации на внешних рынках и курса валют. В ближайшее время существует вероятность удорожания горючего.

Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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"Украина зависит от импорта по всем видам нефтепродуктов, кроме бензина, примерно на 75%, по бензину прошлый год показал 50% зависимость. Плюс нефть, которая добывается здесь или попадает сюда, тоже привязана к мировым котировкам. Если есть объективный фактор входящей цены, с ним бороться очень сложно. Если сюда накладывается акцизная политика государства и курсовая политика Нацбанка, то ситуация простая. Если растет бензин и дизтопливо в опте, то соответственно повышаются цены и в рознице", – сказал Дмитрий Марунич.

По мнению эксперта, предпосылки для подорожания топлива в будущем есть. "К сожалению, вероятность того, что цены подрастут, еще присутствует чисто арифметически", – отметил Дмитрий Марунич.