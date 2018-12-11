Минулий тиждень виявився надто аварійним. Лише в Києві було зафіксовано майже тисячу аварій.

За інформацією КП "Центр організації дорожнього руху", на підставі даних, що надійшли цілодобовим черговим по дорожньо-транспортної ситуації в місті Києві, повідомляє, що за минулий тиждень в період з 3 по 9 грудня зафіксовано 957 дорожньо транспортних пригод, в яких постраждало 39 осіб.

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На щастя, летальних випадків не зафіксовано, але 39 чоловік було доставлено в медичні установи для надання медичної допомоги.