Заборона на в'їзд в Україну автомобілів з придністровськими номерами перенесена на 10 січня 2022 року.

Україна відклала набуття чинності заборони на в'їзд до країни автомобілів із реєстраційними номерами Придністровської Молдавської Республіки. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформацію Бюро з реінтеграції при уряді Молдови.

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"На прохання посольства Молдови в Києві, Україна вирішила відкласти вступ в силу заборони на в'їзд автомобілів з придністровськими номерами до 10 січня 2022 року. Нагадаємо, що „нейтральні номери“ можна отримати у відповідних пунктах реєстрації транспортних засобів, спеціально відкритих у Тирасполі і Рибниці", — йдеться в повідомленні.

З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь у міжнародному русі транспорту. Домовленість про це була досягнута Кишиневом і Тирасполем за посередництва ОБСЄ.

Молдова і Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів з символікою Придністров'я з 1 січня 2020 року. Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс вступ в силу цього рішення на 1 квітня 2021 року, а після — на 1 вересня 2021 року.

Адміністрація Придністров'я не згодна з забороною, вважаючи, що це обмежує права жителів Придністров'я.