Україна має намір з 1 вересня заборонити в'їзд автомобілів з придністровськими номерами.

Про це розповів посол України в Молдові Марко Шевченко на зустрічі, що відбулася у вівторок з в.о. прем'єр-міністра, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой.

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"В ході обговорення були підтверджені домовленості щодо допуску з 1 вересня 2021 року до участі в міжнародному дорожньому русі автомобілів з Придністровського регіону, тільки при наявності номерних знаків нейтрального зразка і наклейки "MD" на склі",- заявив Шевченко.

Згідно з повідомленням, "співрозмовники торкнулися взаємодії на державному кордоні, торгово-економічного співробітництва, реалізації деяких інфраструктурних проектів". Вони відзначили "важливість спільної діяльності з актуальних питань порядку денного молдовсько-українських відносин" відповідно до угоди про участь придністровських автомобілів в міжнародному русі з 1 вересня 2018 р.

Тим самим, автомобілі, зареєстровані в Придністров'ї, отримали можливість виїжджати за кордон при наявності нейтральних номерних знаків та наклейки на склі з буквами "MD". З тих пір ПРТС видали понад чотири тисячі нейтральних реєстраційних номерів.

Україна заявила на початку минулого року про намір з 1 квітня 2020 року заборонити в'їзд на її територію автомобілів з реєстраційними номерами невизнаної Україною Придністровської республіки. Але цей термін був відкладений до 15 січня 2021 року на прохання молдавської сторони.

В середині січня уряд Молдови знову попросив Україну відкласти набрання рішенням чинності, щоб провести додаткову кампанію з інформування жителів Придністров'я про необхідність дотримування правил.