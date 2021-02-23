Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами.

Об этом рассказал посол Украины в Молдове Марко Шевченко на встрече, состоявшейся во вторник с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой.

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"В ходе обсуждения были подтверждены договоренности о допуске с 1 сентября 2021 года к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона, только при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки "MD" на стекле", – заявил Шевченко.

Согласно сообщению, “собеседники коснулись взаимодействия на государственной границе, торгово-экономического сотрудничества, реализации некоторых инфраструктурных проектов”. Они отметили "важность совместной деятельности по актуальным вопросам повестки дня молдавско-украинских отношений" в соответствии с Соглашением об участии приднестровских автомобилей в международном движении с 1 сентября 2018 г.

Тем самым, автомобили, зарегистрированные в Приднестровье, получили возможность выезжать за границу при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами "MD". С тех пор ПРТС выдали более четырех тысяч нейтральных регистрационных номеров.

Украина заявила в начале прошлого года о намерении с 1 апреля 2020 года запретить въезд на ее территорию автомобилей с регистрационными номерами непризнанной Украиной Приднестровской республики. Но этот срок был отложен до 15 января 2021 года по просьбе молдавской стороны.

В середине января правительство Молдовы вновь попросило Украину отложить вступление решения в силу, чтобы провести дополнительную кампанию по информированию жителей Приднестровья о необходимости соблюдения правил.