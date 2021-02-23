770 автомобилистов получили при пересечении границы копии постановлений о наложении взыскания за нарушение ПДД.

Напомним, что с 19 ноября прошлого года иностранные граждане, которые приехали на своих авто в Украину и граждане Украины, которые ввезли на себя машины с номерами иностранной регистрации, несут ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД.

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За три месяца внедрения этого проекта пограничники получили от сотрудников МВД информацию о почти 2 000 зафиксированных нарушениях Правил дорожного движения.

За этот период пограничники в пунктах пропуска вручили почти 770 лицам копии постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированное в автоматическом режиме.

Почти 80 % лиц, которым вручены копии постановлений, сейчас оплатили штрафы. В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока, иностранцы получают решение о запрете въезда в Украину.

Лидерами среди таких правонарушителей являются граждане Молдовы. Следующими в “рейтинге” идут граждане Беларуси, РФ, а также Польши.

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Отметим, что этот проект реализуется МВД вместе с Госпогранслужбой. Информационное взаимодействие позволяет устанавливать лиц, которые заехали в Украину на транспортных средствах иностранной регистрации, и в дальнейшем привлекать их к ответственности. При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если кто-то на этой машине превысит скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией. Сотрудники полиции получают необходимые данные для составления постановления о нарушении Правил дорожного движения. Далее, после его вынесения, постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на человека во время пересечения им границы.