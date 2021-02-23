770 автомобілістів отримали при перетинанні кордону копії постанов про накладення стягнення за порушення ПДР.

Нагадаємо, що з 19 листопада минулого року іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в Україну і громадяни України, котрі ввезли на себе машини з номерами іноземної реєстрації, несуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших ПДР.

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За три місяці впровадження цього проекту прикордонники отримали від співробітників МВС інформацію про майже 2 000 зафіксованих порушень Правил дорожнього руху.

За цей період прикордонники в пунктах пропуску вручили майже 770 особам копії постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі.

Майже 80 % осіб, яким вручені копії постанов, наразі оплатили штрафи. У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну, іноземці отримують рішення про заборону в’їзду в Україну.

Лідерами серед таких правопорушників є громадяни Молдови. Наступними у “рейтингу” йдуть громадяни Білорусі, РФ, а також Польщі.

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Зауважимо, що цей проєкт реалізується МВС разом із Держприкордонслужбою. Інформаційна взаємодія дозволяє встановлювати осіб, які заїхали в Україну на транспортних засобах іноземної реєстрації, та в подальшому притягувати їх до відповідальності. При в'їзді в Україну таких авто прикордонники вносять в базу даних номер машини, прізвище і ім’я водія та його паспортні дані. Якщо хтось на цій машині перевищать швидкість, між Державною прикордонною службою і Національною поліцією відбувається автоматичний обмін інформацією. Співробітники поліції отримують необхідні дані для складання постанови про порушення Правил дорожнього руху. Далі, після її винесення, постанова знову потрапляє в цю базу даних, яка автоматично спрацьовує на особу під час перетину ним кордону.