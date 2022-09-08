Перша черга з 30 АЗК почне працювати у Києві та області вже у вересні 2022 року.

“Нафтогаз” оголосив про пілотний запуск автозаправних комплексів (АЗК) колишньої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO. Першими почнуть працювати заправки в Києві та області – вже до кінця вересня відкриється 30 таких АЗС. Інші будуть відкриватись поступово, за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Нагадаємо, що в травні поточного року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" та ТОВ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ" в управління ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” (розпорядження КМУ № 385-рвід 13.05.2022 р.). Тоді це рішення було ухвалено через ризики виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, тобто дефіциту бензину та дизельного палива.

Загалом у розпорядження ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” передано 172 об’єкти. Серед них – 126 будівель АЗС, недобудови, земельні ділянки та майно, розташоване в різних регіонах України, в тому числі на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.

“Компанія зосередилась на максимально швидкому задоволенні потреб ринку. Тож ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК. Окрім того, такий крок дозволить якомога швидше відновити роботу арештованих активів, працевлаштувати людей та сплачувати податки й збори до бюджету України”, – зазначив Володимир Бичков, директор ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг”.