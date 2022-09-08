Первая очередь из 30 АЗК заработает в Киеве и области уже в сентябре 2022 года.

"Нафтогаз" объявил о пилотном запуске автозаправочных комплексов (АЗК) бывшей сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO. Первыми начнут работу заправки в Киеве и области – уже к концу сентября откроется 30 таких АЗС. Остальные будут открываться постепенно, по результатам согласования всех необходимых юридических процедур с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Напомним, что в мае текущего года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "ГЛУСКО УКРАИНА" и ООО "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управление ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" (распоряжение КМУ № 385-рвид 13.05.202.). Тогда это решение было принято из-за рисков возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, то есть дефицита бензина и дизельного топлива.

Всего в распоряжение ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" передано 172 объекта. Среди них – 126 зданий АЗС, недострой, земельные участки и имущество, расположенное в разных регионах Украины, в том числе на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

“Компания сосредоточилась на максимально быстром удовлетворении потребностей рынка. Мы сознательно решили начать работу еще до полного завершения смены фирменного стиля АЗК. Кроме того, такой шаг позволит как можно скорее возобновить работу арестованных активов, трудоустроить людей и платить налоги и сборы в бюджет Украины”, – отметил Владимир Бычков, директор ООО “Нефтегаз Ойл Трейдинг”.