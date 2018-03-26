Поліція знешкодила організаторів мережі шахрайських сайтів автозапчастин, що продавали неіснуючі деталі.

Кіберполіція розкрила банду шахраїв, котра з 2016 року продавала українським інтернет-користувачам неіснуючі товари. Числені власні сайти, реклама на популярних автомобільних сайтах, привабливі ціни на товари, та у кінцевому результаті – обман.

Шахраї створили кілька сайтів з продажу автозапчастин і рекламували їх на відомих інтернет-майданчиках. Щомісячні витрати на рекламу для шахраїв складали близько 50 тисяч гривень, але за день їм вдавалось “заробити” до 30 000 грн, тож вкладення окуповувались.

Діяльність злочинної групи була побудована за простою схемою: інтернет-користувачам пропонувались автозапчастини за вкрай привабливою ціною, значно нижчою за ринкову, але для придбання деталі вимагалась 100% передоплата на банківську карту. Після отримання коштів, зловмисники зникали.

Група складалася з шести чоловік, що орудували по всій Україні. Члени банди кожні два тижні змінювали місце розташування свого “офісу”, гастролюючи по усій країні. Також кожні 3-4 дні зловмисники міняли номери контактних телефоних номерів і заводили нові банківські картки. При цьому усі банківські рахунки, які використовували зловмисники, оформлювались на підставних осіб.

Викрили групу співробітники Київського управління Департаменту кіберполіції та слідчого управління поліції Черкаської Національної поліції України. На черговій квартирі, де розмістилась банда, було проведено санкціонований обшук, в рамках якого були затримані учасники злочинного угрупування, а також речові докази – комп'ютерне обладнання, понад два десятки мобільних телефонів і зошити з чорновою бухгалтерією. Затримання відбулось у місті Умань Черкаської області. За фактом скоєння протиправної діяльності поліція відкрила більше 15 кримінальних проваджень з ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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