В Кабміні ухвалено порядок супроводження автотранспорту, який має ознаки перевантаження, до найближчого місця зважування, а також заборони подальшого його руху.

Постанова Уряду надає інспекторам Укртрансбезпеки нові повноваження. Тепер вони зможуть супроводжувати транспорт до місця зважування або використовувати спеціальний блокуючий пристрій.

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Урядовою Постановою передбачено:

Право зупинки авто з ознаками перевантаження та супроводу його для зважування до найближчого спеціально облаштованого майданчика (не далі ніж 50 км).

Можливість використовувати спеціальний блокуючий пристрій, якщо водій відмовляється їхати до місця зважування чи виправляти порушення у випадку підтвердження перевищення дозволених норм.

Також визначено ознаки, за яких автомобіль може супроводжуватися на зважування інспектором ДСБТ:

Завантаження вище бортів;

Просідання вузлів підвіски;

Відсутність товарно-транспортної накладної чи відмова її пред‘явити.

Інспектори ДСБТ зобов’язані фіксувати спілкування із водієм на боді-камеру повністю – для попередження будь-яких корупційних зловживань. Така норма діє з серпня минулого року. У випадку, якщо інспектор не зафіксував спілкування з водієм на камеру, для співробітника ДСБТ передбачена дисциплінарна відповідальність.

Тільки у травні запущено в роботу три системи автоматичного зважування (WIM). Наразі 48 таких систем фіксують перевантаження на дорогах державного значення. Завдяки роботі WIM у 2023 році було стягнуто 83 млн гривень від штрафів за порушення встановлених норм.