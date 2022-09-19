Величезний штраф має сплатити власник двох вантажівок марки Renault за порушення габаритно-вагових норм, зафіксоване WIM-комплексом. Втім, власнику автомобілів вигідніше оскаржити штрафи через суд.

Загалом, на одного власника автомобілів складено 12 постанов. Недотримання ГВ-норм виявлено в Івано-Франківській області.

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Так, за останніми зафіксованими випадками, перевантаження одного автомобіля становило 25,4% — понад 25 т при дозволених для такого класу ТЗ 18 т. Іншого — 22,1%. Це понад 54 т при дозволених для такого класу ТЗ 40 т.

Укртрансбезпека нагадує, що з 1 жовтня 2021 року штрафи за порушення габаритно вагових норм складають:

від 5 % до 10 % - 8 500 грн

від 10 % до 20 % - 17 000 грн

від 20% до 30 % - 34 000 грн

більше 30 % встановленої норми - 51 000 грн.

Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених випадків.