Огромный штраф должен уплатить владелец двух грузовиков марки Renault за нарушение габаритно-весовых норм, зафиксированное WIM-комплексом. Впрочем, владельцу автомобилей выгоднее обжаловать штрафы через суд.

В общем, на одного владельца автомобилей составлено 12 постановлений. Несоблюдение ГВ-норм выявлено в Ивано-Франковской области.

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Так, по последним зафиксированным случаям, перегрузка одного автомобиля составила 25,4% – более 25 т при разрешенных для такого класса ТС 18 т. Другого – 22,1%. Это более 54 т при разрешенных для такого класса ТС 40 т.

Укртрансбезопасность напоминает, что с 1 октября 2021 года штрафы за нарушение габаритно-весовых норм составляют:

от 5% до 10% – 8 500 грн;

от 10% до 20% – 17 000 грн;

от 20% до 30% – 34 000 грн;

более 30% установленной нормы – 51 000 грн.

Укртрансбезопасность призывает перевозчиков соблюдать установленные габаритно-весовые нормы. Это позволит сохранить дорожную инфраструктуру и избежать непредвиденных случаев.