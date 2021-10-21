Індійський концерн Mahindra більше не хоче давати бренду рятівний круг, тому почалися пошуки нового "залицяльника". Портал Nikkei повідомляє, що консорціум на чолі з південнокорейською Edison Motors був названий головним претендентом.

За інформацією Nikkei, компанія Edison Motors може стати новим власником SsangYong усього за 260 мільйонів доларів. Угода може бути закрита вже у листопаді цього року.

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Для того, щоб угода відбулася, необхідний дозвіл суду, оскільки зараз збанкрутілий SsangYong знаходиться під зовнішнім управлінням.

Стартап Edison Motors було засновано у 2015 році, основною діяльністю компанії є розробка і виробництво електричних автобусів та вантажівок. Очікується, що під керівництвом нового власника у SsangYong з'явиться можливість випускати електромобілі.

З 2011 року майже 75 відсотків акцій SsangYong належать індійському концерну Mahindra & Mahindra. На початку цього року індійський власник вирішив скорочувати витрати, тому відмовила SsangYong у фінансовій підтримці в розмірі 423 мільйонів доларів.