Индийский концерн Mahindra больше не хочет давать бренду спасательный круг, поэтому начались поиски нового "ухажера". Портал Nikkei сообщает, что консорциум во главе с южнокорейской Edison Motors был назван главным претендентом.

По информации Nikkei, компания Edison Motors может стать новым владельцем SsangYong всего за 260 миллионов долларов. Сделка может быть закрыта уже в ноябре этого года.

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Для того, чтобы сделка состоялась, необходимо разрешение суда, поскольку сейчас обанкротившийся SsangYong находится под внешним управлением.

Стартап Edison Motors был основан в 2015 году, основной деятельностью компании является разработка и производство электрических автобусов и грузовиков. Ожидается, что под руководством нового владельца у SsangYong появится возможность выпускать электромобили.

С 2011 года почти 75 процентов акций SsangYong принадлежат индийскому концерну Mahindra & Mahindra. В начале этого года индийский владелец решил сокращать расходы, поэтому отказал SsangYong в финансовой поддержке в размере 423 миллионов долларов.