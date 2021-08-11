З нового року ввезення електромобілів звільнюється від обкладення податком на додану вартість.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів, що стосуються стимулювання розвитку галузі електротранспорту в Україні, які Верховна Рада ухвалила 15 липня 2021 року, повідомляє прес-служба глави держави.

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"Ці документи мають на меті збільшення частки “екологічного” транспорту в Україні шляхом підвищення доступності для споживачів та стимулювання розвитку виробництва в нашій країні електричних транспортних засобів, трамвайних вагонів та вагонів метро, транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому або зрідженому метані чи біогазі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що закони передбачають застосування низки податкових преференцій, зокрема тимчасово, до 1 січня 2026 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість (ПДВ) операції з ввезення в Україну і постачання на територію України транспортних засобів, оснащених електродвигунами, а також нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, що працюють виключно на стисненому або зрідженому метані або біогазі.

"Також до 1 січня 2031 року звільняється від оподаткування ПДВ та ввізним митом імпорт в Україну низки товарів підприємствами, які створюють або модернізують свої виробничі потужності для створення вказаних вище транспортних засобів (це не стосується товарів з країни, визнаної державою-окупантом або державою-агресором, та товарів з окупованої території України)", - наголошують в Офісі президента.

Там додають, що до 31 грудня 2035 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств, що виробляють зазначені транспортні засоби, а також електродвигуни, літій-іонні (літій-полімерні) акумулятори та зарядні пристрої до них за умови спрямування вивільнених коштів на науково-дослідні й дослідні роботи у сфері електричного транспорту, створення або переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій.

"Ухвалення цих законів допоможе захистити довкілля, адже сприятиме зниженню рівня забрудненості повітря, стимулюватиме збільшення інвестицій в автомобілебудівну, електротехнічну галузі економіки України та створення нових робочих місць", - вірять в адміністрації президента.

Зазначені закони набувають чинності з 1 січня 2022 року.