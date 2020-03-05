Під час робочої поїздки до Полтавської області Президент Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва першої бетонної дороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, яка споруджується в рамках Національної програми «Велике будівництво».

Будівельні роботи здійснюються в рамках державного інвестиційного проекту за бюджетною програмою. Дорогу роблять за новою технологією – з бетону та планують розширити до чотирьох смуг.

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За словами голови Державного агентства автомобільних доріг України Олександра Кубракова, зведення частини дорожнього полотна на Полтавщині відбувається за планом.

Президент України наголосив на необхідності до початку зими цього року завершити будівництво всієї дороги, включно з 29 км полотна у Дніпропетровській області.

"Ми домовлялися, що у 2020 році ми цю історію закінчимо. Вся дорога – це не лише Полтавська область. Дорогу потрібно завершити. Це – амбітний план", – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з керівником Укравтодору.

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Крім того, в області відновлено будівництво мостового переходу через річку Ворскла в районі міста Кобеляки. Вже встановлено берегові опори й нині триває спорудження проміжних опор мосту. Довжина переправи – 145,3 метра. Її будівництво планують завершити у 2020 році.

Загалом в області з’явиться понад 95 км нового асфальтового покриття. Зокрема, передбачений капітальний ремонт 33,2 км доріг та поточний ремонт 61,8 км автошляхів.

Президент зазначив, що хотів би особисто оглянути будівництво, що ведеться в рамках Національної програми. "Амбітна ціль і одна з амбітних доріг – Дніпро – Решетилівка. Бачу, що відбувається будівництво. Нічого не зупиняється, і ще буде побудований міст через Ворсклу", – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ.

"Я приїхав не на одну годину, тому хочу ще проїхатись і побачити це особисто, на власні очі, як там ведеться будівництво. Не тільки на мапах і фотографіях, а в реальному житті", – додав Президент.

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