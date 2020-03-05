Во время рабочей поездки в Полтавскую область Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, которая строится в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Строительные работы осуществляются в рамках государственного инвестиционного проекта по бюджетной программе. Дорогу делают по новой технологии – из бетона и планируют расширить до четырех полос.

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По словам председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова, возведение части дорожного полотна на Полтавщине идет по плану.

Президент Украины отметил необходимость до начала зимы этого года завершить строительство всей дороги, включая 29 км полотна в Днепропетровской области.

"Мы договаривались, что в 2020 году мы эту историю закончим. Вся дорога – это не только Полтавская область. Дорогу нужно завершить. Это – амбициозный план", – сказал Владимир Зеленский во время общения с руководителем Укравтодора.

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Кроме того, в области возобновлено строительство мостового перехода через реку Ворскла в районе города Кобеляки. Уже установлено береговые опоры и сейчас продолжается строительство промежуточных опор моста. Длина переправы – 145,3 метра. Ее строительство планируют завершить в 2020 году.

Всего в области появится более 95 км нового асфальтового покрытия. В частности, предусмотрен капитальный ремонт 33,2 км дорог и текущий ремонт 61,8 км автодорог.

Президент отметил, что хотел бы лично осмотреть строительство, которое ведется в рамках Национальной программы. "Амбициозная цель и одна из амбициозных дорог – Днепр – Решетиловка. Вижу, что происходит строительство. Ничего не останавливается, и еще будет построен мост через Ворсклу", – сказал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.

"Я приехал не на один час, поэтому хочу еще проехаться и увидеть это лично, воочию, как там ведется строительство. Не только на картах и ​​фотографиях, а в реальной жизни", – добавил Президент.

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