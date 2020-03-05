Средняя цена автогаза в рознице опустилась ниже 11 грн за литр

Розничные сети снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-10 коп. за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

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Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" опустила цены на 3-8 коп. за литр, до 10,30-10,37 грн за литр. В сети БРСМ-Нефть автогаз подешевел на 9 коп. за литр, до 11,00 грн за литр. На 10 коп. за литр цена на СУГ опустилась в сетях Chipo и "Род-Ник" (см. Табл.)

Средняя по стране цена снизилась до 10,98 грн за литр. Последний раз ниже 11,00 грн за литр средняя розничная цена газа опускалась ровно год назад – в марте 2019 г. Соотношение цены автогаза к цене бензина А-95 опустилась до 41,5% (для сравнения 4 марта 2019 года это соотношение составляло 36,9%).

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 15% или на 1,53 грн за литр.

Как сообщалось ранее, розничные цены продолжают опускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря до середины февраля уменьшились на 18% или 3 460 грн за тонну. С 20-х чисел февраля снижение оптовых цен прекратилось.

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