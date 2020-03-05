Середня ціна автогазу в роздробі опустилася нижче 11 грн за літр

Роздрібні мережі знизили вартість скрапленого газу в межах 5-10 коп. за літр. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

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Найбільша консолідована мережа групи "Приват" знизила ціни на 3-8 коп. за літр, до 10,30-10,37 грн за літр. В мережі “БРСМ-Нафта” автогаз подешевшав на 9 коп. за літр, до 11,00 грн за літр. На 10 коп. за літр ціна на ЗВГ опустилася в мережах Chipo і "Род-Ник" (див. табл.)

Середня по країні ціна знизилася до 10,98 грн за літр. Останній раз нижче 11,00 грн за літр середня роздрібна ціна газу опускалася рівно рік тому - в березні 2019 р. Співвідношення ціни автогазу до ціни бензину А-95 опустилася до 41,5% (для порівняння 4 березня 2019 року це співвідношення становило 36,9%).

Роздрібні ціни автогазу почали знижуватися в кінці січня. З того моменту середня ціна на АЗС опустилася на 15% або на 1,53 грн за літр.

Як повідомлялось раніше, роздрібні ціни продовжують опускатися в відповідь на обвал цін на оптовому ринку, які з кінця грудня по середину лютого зменшилися на 18% або 3460 грн за тонну. З 20-х чисел лютого зниження оптових цін припинилося.

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