На Женевському автосалоні 2018 у Швейцарії цього року відсвяткують дебют півсотні автомобільних новинок. Автосалон відкриється для публіки 8 березня, але презентації почнуться вже сьогодні. Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

Цього року міжнародний автосалон у Женеві 2018 стане 88 за рахунком. Світові та Європейські прем’єри від глобальних та невеликих компаній з усієї планети постануть перед публікою з 8 березня, однак журналістам вони будуть доступні вже зранку 6 березня.

Виставка автомобілів проводиться у павільонах експоцентру “Палекспо”. Для відвідувачів доступ на Женевський автосалон відкриється у четвер, 8 березня о 10 годині ранку. Триватиме захід протягом 11 днів – до 18 березня. Для представників ЗМІ виставка почне роботу вже з 6 березня, тож значну частину презентацій буде проведено саме у цей день. Ми будемо слідкувати за перебігом виставкових подій та триматимемо наших читачів у курсі останніх новин.

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Пропонуємо ознайомитись з повним списком очікуваних прем’єр Женевського автосалону 2018 та додатковою інформацією, що стосується цього заходу.

Женевський автосалон 2018: світові прем’єри MITSUBISHI Outlander PHEV. Стенд 2130

KIA Rio GT-Line. Стенд 6421

SEAT CUPRA Ateca. Стенд 2251

FORD KA+. Стенд 5251

FORD Edge ST-Line. Стенд 5251

PORSCHE 911 GT3 RS. Стенд 1050

HYUNDAI KONA electric. Стенд 1040

HYUNDAI Santa Fe. Стенд 1040

HYUNDAI Auto Vision Concept. Стенд 1040

ARDEN Jaguar F-Type SVR. Стенд 6430

BMW ALPINA XD3. Стенд 6252

MAZDA Mazda6 Sport Wagon. Стенд 5150

SKODA FABIA Facelift. Стенд 2160

SKODA KODIAQ L&K. Стенд 2160

BENTLEY MOTORS Bentayga V8. Стенд 1261

ALPINE A110 Pure. Стенд 4242

ALPINE A110 Légende. Стенд 4242

ARDEN Range Rover. Стенд 6430

SKODA Vision X Concept. Стенд 2160

ICONA Nucleus. Стенд 2158

TECHART Grand GT на основі Panamera Sport Turismo. Стенд 2250

SBARRO Formula I Electrique. Стенд 2145

PEUGEOT K9. Стенд 6270

CITROËN New Berlingo. Стенд 6271

IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN Dune Buggy. Стенд 6241

TOYOTA AYGO. Стенд 4111

SBARRO GT 40. Стенд 2145

SBARRO 4 X 4 + 2. Стенд 2145

SBARRO GTC. Стенд 2145

SBARRO Rush. Стенд 2145

EADON GREEN ZECLAT. Стенд 2156

BMW X4 xDrive30i. Стенд 6470

BMW X4 M40d. Стенд 6470

AMG G 63. Стенд 6461

LVCHI AUTO Venere. Стенд 2146

FERRARI V8 Special Series. Стенд 5231

MCLAREN Senna. Стенд 6040

CORBELLATI Missile. Стенд 2143

ABT RS4-R. Стенд 1244

ABT RS5-R. Стенд 1244

PAL-V Liberty. Стенд 1210 Женевський автосалон 2018: європейські прем’єри HENNESSEY Venom F5. Стенд 1220

NISSAN IMx. Стенд 4150

RINSPEED Snap. Стенд 6240

HYUNDAI NEXO. Стенд 1040

MAZDA KAI CONCEPT. Стенд 5150

MAZDA Mazda6 Sedan. Стенд 5150

MITSUBISHI e-EVOLUTION Concept. Стенд 2130

SSANGYONG Musso. Стенд 4131

AUDI A7 Sportback. Стенд 1060

LIBERTY WALK Aventador LP700-4 Limited Edition. Стенд 6331

W MOTORS Fenyr SuperSport. Стенд 2231

W MOTORS ICONIQ Seven VIP. Стенд 2231

POLESTAR 1. Стенд 5253

HONDA CR-V Hybrid Женевський автосалон 2018: модифікації JAGUAR F-TYPE P300 Convertible R-Dynamic. Стенд 6231

JAGUAR XF Sportbrake 25d AWD R-Sport. Стенд 6231

JAGUAR E-PACE D240 R-Dynamic SE. Стенд 6231

JAGUAR E-PACE R-Dynamic HSE. Стенд 6231

JAGUAR XE 25t AWD Portfolio. Стенд 6231

JAGUAR XE 30t AWD R-Sport. Стенд 6231

JAGUAR XF 25t AWD R-Sport. Стенд 6231

JAGUAR XF Sportbrake 25d AWD R-Sport. Стенд 6231

JAGUAR F-TYPE SVR Coupé. Стенд 6231

LAND ROVER - Discovery 3.0 TD6. Стенд 6221

LAND ROVER Discovery Sport Si4. Стенд 6221

LAND ROVER Discovery Sport SD4. Стенд 6221

RANGE ROVER Velar P380 R-Dynamic HSE. Стенд 6221

RANGE ROVER Velar SD4 HSE. Стенд 6221

RANGE ROVER P250 Evoque HSE Dynamic Convertible. Стенд 6221

RANGE ROVER Sport SDV6 Autobiography Dynamic. Стенд 6221

RANGE ROVER SVAutobiography Dynamic SWB. Стенд 6221

RANGE ROVER SDV8 Autobiography. Стенд 6221

The TECHART GTstreet R Cabriolet на базі 911 Turbo S Cabriolet. Стенд 2250

ASTON MARTIN DB11 Coupe. Стенд 2229

ASTON MARTIN DB11 Volante. Стенд 2229

MAZDA MX-5. Стенд 5150 Також цікаво: В Україні продають новий “Гелендваген” з електроприводом за 9 300 доларів

Інформація про Женевський автосалон 2018 офіційно представлена на двох сайтах: www.palexpo.ch та www.gims.swiss. Перший з них належить експоцентру, тож тут можна знайти лише найнеобхіднішу інформацію. Другий – сайт gims.swiss, пропонує вичерпну інформацію про автошоу, а також корисні додаткові можливості. Так, на сайті можна не лише ознайомитись з повним списком прем’єр, але й обрати для себе найбільш цікавіші, об’єднавши їх у власний список. Знайти цю опцію можна за посиланням з головної сторінки, що називається Premieres (якщо обрано англійську мову сайту).

Також на сайті можна знайти мапу виставки, інформацію про те, як краще добратись до виставкового центру будь-яким видом транспорту, забронювати готель через партнерів виставки, чи знайти корисні поради по проживанню на період проведення автошоу.

На сайті проводиться призовий конкурс, нагородою у якому є новий автомобіль. Для участі у конкурсі потрібно відповісти усього на одне питання та заповнити коротку анкету про себе. Аби виграти автомобіль потрібно щонайменше двічі правильно відповісти на питання, але протягом одного дня можна “грати” лише раз. Для участі у конкурсі потрібно перейти за посиланням Contest з головної сторінки сайту.

Адреса та контактні дані організаційного комітету Женевського автосалону:

Palexpo SA

P.O Box 112

CH - 1218 Le Grand-Saconnex / Geneva.

Телефон: +41 22 761 11 11

Факс: +41 22 798 01 00

Слідкуйте за новинами на сайті Авто 24 – ми будемо оперативно повідомляти про усі прем’єри автосалону у Женеві по мірі їх офіційних презентацій.

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