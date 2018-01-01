На Женевському автосалоні 2018 у Швейцарії цього року відсвяткують дебют півсотні автомобільних новинок. Автосалон відкриється для публіки 8 березня, але презентації почнуться вже сьогодні. Слідкуйте за новинами на нашому сайті.
Цього року міжнародний автосалон у Женеві 2018 стане 88 за рахунком. Світові та Європейські прем’єри від глобальних та невеликих компаній з усієї планети постануть перед публікою з 8 березня, однак журналістам вони будуть доступні вже зранку 6 березня.
Виставка автомобілів проводиться у павільонах експоцентру “Палекспо”. Для відвідувачів доступ на Женевський автосалон відкриється у четвер, 8 березня о 10 годині ранку. Триватиме захід протягом 11 днів – до 18 березня. Для представників ЗМІ виставка почне роботу вже з 6 березня, тож значну частину презентацій буде проведено саме у цей день. Ми будемо слідкувати за перебігом виставкових подій та триматимемо наших читачів у курсі останніх новин.
Пропонуємо ознайомитись з повним списком очікуваних прем’єр Женевського автосалону 2018 та додатковою інформацією, що стосується цього заходу.
Інформація про Женевський автосалон 2018 офіційно представлена на двох сайтах: www.palexpo.ch та www.gims.swiss. Перший з них належить експоцентру, тож тут можна знайти лише найнеобхіднішу інформацію. Другий – сайт gims.swiss, пропонує вичерпну інформацію про автошоу, а також корисні додаткові можливості. Так, на сайті можна не лише ознайомитись з повним списком прем’єр, але й обрати для себе найбільш цікавіші, об’єднавши їх у власний список. Знайти цю опцію можна за посиланням з головної сторінки, що називається Premieres (якщо обрано англійську мову сайту).
Також на сайті можна знайти мапу виставки, інформацію про те, як краще добратись до виставкового центру будь-яким видом транспорту, забронювати готель через партнерів виставки, чи знайти корисні поради по проживанню на період проведення автошоу.
На сайті проводиться призовий конкурс, нагородою у якому є новий автомобіль. Для участі у конкурсі потрібно відповісти усього на одне питання та заповнити коротку анкету про себе. Аби виграти автомобіль потрібно щонайменше двічі правильно відповісти на питання, але протягом одного дня можна “грати” лише раз. Для участі у конкурсі потрібно перейти за посиланням Contest з головної сторінки сайту.
Адреса та контактні дані організаційного комітету Женевського автосалону: