Автовиробники припіднімають завісу заздалегідь, малими порціями розкриваючи інформацію про гарячі моделі для весняного авто-шоу у Швейцарії.

Тренд енергоефективності та екологічності не втрачає актуальності, але Женева традиційно тішить шанувальників швидкісних та “гарячих” автівок. Вже з 8 березня публіка матиме змогу побачити, яким буде нове покоління Volkswagen Touareg. На подіумі Женевського автосалону 2018 буде представлено концепт T-Prime, риси якого будуть втілені не тільки у серійній моделі від Фольксваген, але й матимуть віддзеркалення у кросоверах Audi, Seat та Skoda.

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Ще однією прем’єрою від німецького концерну стане седан Audi A6. Абсолютно нова модель обіцяє бути близькою за габаритами та характеристиками до А8 минулого покоління.

Шпигунське фото Audi A6 в камуфляжі.

Поціновувачі автомобілів преміум-класу також матимуть змогу познайомитись з найменшим представником модельного ряду Mercedes - хетчбеком A-Class.

Інтер’єр нового Mercedes A-Class.

Молодому поколінню та любителям адреналіну адресовані дві прем’єри зі Сходу: нова Kia Cee’d та Toyota Supra.

Прототип нової Kia Cee’d.

Японський спорткар, створений спільно з BMW, разом з новою зовнішністю, має змінити потрійний овал Toyota на особливий логотип Gazoo і буде продаватись саме під цим ім’ям.

Концепт Toyota Gazoo Racing Supra.

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Міжнародний автосалон у Женеві триватиме з восьмого до вісімнадцятого березня, докладніше при весняні новинки читайте на Auto24.