Відтепер в Україні з’явилась можливість он-лайн перевірки свідоцтва про реєстрацію авто. Ця послуга безкоштовна та скористатися нею може будь-який бажаючий.

Сервіс дозволяє перевірити свідоцтво про реєстрацію авто. Для цього потрібно вказати серію та номер свідоцтва про реєстрацію.

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Он-лайн сервіс покаже марку та модель автомобіля, об’єм двигуна, номер кузова, колір та інші дані. Інформація про юридичного власника не показується.

Сервіс містить інформацію з 2013 року та працює у тестовому режимі, тому далеко не всі автомобілі можна перевірити.