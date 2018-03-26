Компанія Hyundai Motor Company представила широкій громадськості концептуальний прототип Hyundai Le Fil Rouge, який покликаний продемонструвати майбутнюмову дизайну бренду.

Незалежні дизайнери миттєвого відреагували на цю новину, і спробували уявити, як може виглядати популярний седан Hyundai Sonata 2020 модельного року.

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Своїм баченням седана Hyundai Sonata нового, восьмого за рахунком покоління, створеного за мотивами чудового концепту Hyundai Le Fil Rouge, поділилося видання Carscoops. За задумом незалежних дизайнерів, «чуттєва спортивна ДНК» корейського бренду додасть популярної 4-дверний моделі більш ніж стильний і сучасний зовнішній вигляд.

Як відзначають колеги, не виключено, що модель Hyundai Sonata нового покоління може перетворитися в 4-дверне купе, в салоні якого можна буде виявити висококласну обробку з натурального дерева, шкіри і металу. Крім цього, автомобіль отримає нову інформаційно-розважальну систему і повністю цифрову приладову панель.

В даний час немає ніякої інформації про технічне оснащення такого автомобіля. Можна припустити, що седан Hyundai Sonata наступного покоління отримає нові силові агрегати, нову трансмісію і систему повного приводу AWD. Все це вкупі дозволить спробувати конкурувати з автомобілям «великої німецької трійки».

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Вже зрозуміло, що у 4-дверного Hyundai Sonata 2020 модельного року буде гібридна модифікація. Не виключено, що машина отримає електричну версію.