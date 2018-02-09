Зображення нового паркетника були отримані з патентної документації відповідного відомства у Китаї

Фотографії з патентого відомства демонструють новий кросовер від Geely, що носить робочу назву SX11. Скоріш за все, у продаж автомобіль вийде під іншим ім'ям.

Новий кросовер Geely має характерні риси, притаманні фірмовому стилю марки, який розроблений під керівництвом шеф-дизайнера Пітера Хорбері, котрий раніше працював у Volvo. На дверях багажного відсіку помітний індекс SX11, що позначає назву моделі, однак серійна версія, вірогідно, матиме інший бейдж.

За неофіційними даними, цей кросовер побудований на новій платформі Geely-Volvo. А згідно з документом, що з'явився в базі міністерства промисловості Китаю, автомобіль матиме габарити середньорозмірного кросовера: довжина – 4330 мм, ширина – 1800 мм, висота – 1 609 мм, колісна база – 2600 мм. Для нового кросовера призначені 16-, 17- та 18-дюймові колісні диски, адаптивний круїз-контроль, панорамний дах, система кругового відеоогляду.

У лінійку моторів Geely SX11 увійдуть турбовані бензинові агрегати об’ємом 1.0 та 1.5 літрів, потужністю 136 та 177 к.с. відповідно. Поки невідомо, з якими коробками будуть поєднуватися двигуни.

Дебют нового кросовера Geely слід очікувати цього року. Звичайно, автомобіль призначено, в першу чергу, для місцевого ринку. Про вихід моделі поза межі Китаю говорити поки що рано.

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