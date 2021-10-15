Seat Altea Freetrack – це великий мінівен, компоненти Volkswagen та невисока ціна.

Яким має бути ідеальний сімейний автомобіль? У нього має бути зручний, практичний та великий салон, достатній кліренс, повний привод, потужний двигун. Автоблогери з Sumy Racing Team знайшли авто, яке відповідає цим парамертам. Це іспано-німецький Seat Altea Freetrack, який випускався з 2004 по 2015 рік.

Під капотом встановлений добре відомий двигун 2.0 tsi, EA888, а за повний привід відповідає муфта Haldex 4. Просторий салон, “смачна ціна” – до 10 тисяч доларів. Побудований на платформі Volkswagen PQ35, цей мінівен здається ідеальним рішенням.

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У автомобіля висока надійність – як двигуна, так і ходової та трансмісії. Автомобіль досить економічний, але якщо потрібно більше динаміки – є можливість зробити чіп-тюнінг. Повний привод Seat Altea Freetrack забезпечує безпеку на слизьких поверхнях. Серед недоліків – незручна посадка, досить екстравагантний зовнішній вигляд з чорними бамперами, погана шумоізоляція та недостатня трансформація салону.

Ще один недолік – їх в Україні майже не продають. Власники Seat Altea Freetrack не поспішають з ними розставатись, тому знайти у продажу їх нелегко.

Більше про Seat Altea Freetrack – у відео від команди SRT: