Серійна модель з кермом і педалями з'явиться приблизно через рік.

Представлений у формі концепту ще у 2017 році мінівен ID. Buzz все ще в роботі. А безпілотний концепт ID. Buzz AD, який дебютував у Мюнхені, демонструє готовність нової моделі до виробництва.

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Давно обіцяний і довгоочікуваний електричний мінівен ID. Buzz, схоже, впритул наблизився до втілення у серійному автомобілі. І навіть перетворився на безпілотник.

Прототип ID. Buzz AD демонструє досить помітні зміни у дизайні, у порівнянні з раннім концептом 2017 року. У нього інша оптика та бампери й можна припустити, що приблизно так буде виглядати серійна модель. Звісно, фари навряд чи будуть чорними, як у безпілотного виставкового фургона.

Кузов демокара ID. Buzz AD обліплений датчиками, сенсорами, радарами та лідарами для забезпечення інформацією системи автономного водіння. На кузові є напис self-driving test vehicle і логотипи компаній Argo AI та MOIA. Перша спеціалізується на робототехніці та штучному інтелекті, а її найбільшими інвесторами є Ford і Volkswagen. Друга – повністю належить Volkswagen Group та працює у сфері мобільних сервісів.

Volkswagen ID. Buzz AD здатний виявити об'єкти, що знаходяться на відстані понад 400 метрів. Його вже тестують в міських умовах, а з 2025 року планують використовувати для безпілотних комерційних перевезень в окремих європейських країнах.

При цьому звичайний Volkswagen ID. Buzz в пасажирської та вантажної версіях повинен з'явитися в Європі вже до кінця наступного року.

Фото: прототип безпілотника Volkswagen ID. Buzz AD / Volkswagen