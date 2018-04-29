Єдиний в Україні автентичний Volkswagen T1, за легендами давно завезений в країну, раптом з'явився власною персоною на фестивалі OldCarLand – 2018.

Перша утилітарна вантажівка від VW була створена в 1950 році, як доступний транспорт для небагатих комерсантів першої повоєнної доби. Його козирями були доступність і універсальність, досягнуті завдяки простоті конструкції і взаємозамінюванні більшості деталей з легковим “Жуком”.

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Автомобіль випускався в декількох варіантах кузова: фургон, пасажирський мінівен, бортова вантажівка... Унікальність останнього типу в тому, що автомобіль має заднє розташування двигуна, тобто вантажна платформа повинна бути розташована над двигуном – ніхто раніше не робив такого!

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Однак, німецькі конструктори вирішили це питання, знизивши висоту мотора і вентилятора його охолодження. Автомобіль вийшов вдалим, і поклав початок серії фольксвагеновских вантажівок і фургонів.

Volkswagen T1 випускали в 1956 –1975 рр., та через поважний вік та законодавчі перешкоди, в Україну вони потрапити не могли. Однак, про наявність в Україні такого автомобілю в колах реставраторів говорили давно.

І ось на весняному фестивалі автомобільчик OldCarLand-2018 зустрічають як нечувану радість. Навіть на фотографіях видно (і наші особисті спостереження це підтверджують), що в руки реставраторів автомобіль ще не потрапляв. Будемо сподіватися, що незабаром ми побачимо цей чудовий екземпляр у відреставрованому вигляді.

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