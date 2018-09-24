Міжнародне ралі на ретро автомобілях "Золота підкова" відбулося минулими вихідними на Львівщині. Незважаючи на статус туристичного, гонка мала і змагальні елементи.

На старт ретро ралі вийшли 22 машини – українські екіпажі з ретроклубів Львова, Івано-Франківська, Києва, Олександрії. Закордонних ретрофанів представляли автомобілісти клубів Мінська (Білорусь), Любліна і Жешова (Польща).

"Золота підкова" традиційно проходить у легкому, "прогулянковому" форматі – колона ретро автомобілів рухається у вільному режимі, робить зупинки в туристичних місцях. Такі пробіги популярні в Європі, тамтешні власники ретро техніки звикли проводити час в неквапливих подорожах по мальовничих місцях і туристичних об'єктах.

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Подібним чином виглядала і "Золота підкова-2018": звивисті гірські дороги (до речі, в основному ідеально рівні), унікальні пам'ятки карпатської архітектури, екскурсії та музеї в старих містах Львівської області…

Ретро автомобілі, що стартували в ралі "Золота підкова", були найрізномагітнішими: від культових вітчизняних "Волги" і "Запорожців" аж до екзотичних в наших краях Renault 4 і Opel Record 2100. Неймовірно яскраво виглядали на тлі карпатських пейзажів і у вуличках старовинних містечок родстери Fiat 124 Spider, Mazda MX5 і Porsche 944 Rodster.

Але вітчизняні ретромани не можуть три дні фланувати по асфальту, їм неодмінно потрібно хоча б невеликого екстріму.

Тому організатор – львівський автомобільний фан-клуб "ЗАЗ Козак" – передбачив і змагальну частину. У місті Дрогобичі пройшла спецділянка в новому для України форматі "Роза Вітрів".

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Суть його в тому, що автомобілі стартують роздільним стартом з інтервалом у кілька хвилин. Вони рухаються звичайними маршрутами по міських вулицях за легендою, намагаючись знайти пункти контролю. Крім отримання позначки в корнеті, учасникам пропонувалося пройти на кожному КП невелике випробування, що також додає очки в скарбничку екіпажу.



Всі нагороди дісталися екіпажам на вітчизняних "Запорожцях". Перше місце завоював екіпаж Ігоря і Мар'яни Микитів на ЗАЗ-965 (м. Львів), II місце отримали Ігор і Костянтин Широкуни (м. Олександрія), що виступали на "вухатому" ЗАЗ-968А, А кубок за III місце отримав іноземний екіпаж – Олександр і Ольга Жос на ЗАЗ-968М (м. Мінськ).

Крім маси позитивних емоцій і вражень, всі учасники ретро ралі "Золота підкова-2018" отримали пам'ятні дипломи, а призерам змагань були вручені ще й відповідні кубки.

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