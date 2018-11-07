Київська влада попереджає про погані дорожні умови в столиці вранці 7 листопада.

Уночі та вранці 7 листопада у столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

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