Київська влада попереджає про погані дорожні умови в столиці вранці 7 листопада.
Уночі та вранці 7 листопада у столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
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