Київська влада попереджає про погані дорожні умови в столиці вранці 7 листопада.

Уночі та вранці 7 листопада у столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

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