Компанія MAN модернізувала свою розробку й поставила модель TGE на гусениці. Тепер фургон може їздини на різних поверхнях, зокрема, по снігу.

Цю модель автомобіля вважають "рідною сестрою" Volkswagen Crafter. Перевзули фургон у співпраці з австрійською компанією TrackSystems.

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Деталі про вставлення гусениць

В результаті експерименту екземпляр піднявся на 3 сантиметри. За словами виробника, встановлення гусениць не потребує спеціального обладнання, тому їх може встановити сам власник машини приблизно за 1 годину.

Автомобіль MAN моделі TGE на гусеницях / Фото Auto, Motor und Sport

Через гусениці фургон став важчим приблизно на 300 кілограмів, а його ширина збільшилася. Експериментальний зразок оснащений дволітровим турбодизелем потужністю 177 сил та автоматом на 8 передач.

Недоліки розробки

Однак через гусениці автомобіль не перемикатиметься вище 3 передачі, а максимальна швидкість становитиме 50 кілометрів на годину. Фургону не можна виїжджати на дороги загального користування.

Дивіться відеоогляд автомобіля: MAN моделі TGE на гусеницях

Hot Wheels випускатимуть не лише іграшкові машинки

Під маркою Hot Wheels тепер випускатимуть не тільки іграшкові машинки, але й нову комп'ютерну гру з назвою Hot Wheels Unleashed. Її розробила італійська Milestone studio. Основні події в грі нібито відбуваються на іграшкових трасах. Розробники намагалися зберегти пригодницький дух, який дарують реальні іграшкові траси Hot Wheels з трамплінами, стрибками та карколомними поворотами.

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