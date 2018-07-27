Дві країни є найбільшими "постачальниками" незареєстрованих та не розмитнених авто в нашу країну.

Незважаючи на те, що візуально в столиці більше автомобілів з литовськими номерами, першість за кількістю ввезених в Україну авто тримає Польща. Станом на 31 січня 2018 року з цієї країни до нас було завезено 110,7 тисяч легковиків. Литва – на другому місці, звідки привезли 51,7 тисяч "євроблях". Ці дві країни постачають нам 2/3 авто на іноземних номерах.

Також багато незареєстрованих в Україні автомобілів з Німеччини (19,8 тис.), Болгарії (14,1 тис.) та Чехії (13,1 тис).

Нагадаємо, що державний аукціон готовий продавати конфісковані “євробляхи”.