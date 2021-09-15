Київські мости та шляхопроводи перебувають у жахливому стані. Багатьом з них потрібен ремонт або реконструкція.

Про це на прес-конференції в інформаційному агентстві ГолосUA розповідає експерт з питань транспорту В'ячеслав Коновалов.

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"З 2004 року прогнозувалося, що в Києві треба побудувати ще 4 мости. Два окружних, Троєщинський міст і проектувався міст з Теремків на Осокорки в сторону Борисполя, який розвантажує Південний міст. Нічого такого не побудовано. Гроші тільки освоюються. При цьому освоюються дуже хаотично. Виділяється транш на Київ, і всі мости починають ремонтуватися одночасно. Відповідно куди діватися машинам. Якби їх по черзі ремонтували, потоки машин йшли б в сторону", - сказав В'ячеслав Коновалов.

Експерт зазначив, що в Києві потребує ремонту більшість мостів. "105 шляхопроводів в Києві потребують різного ступеня ремонту. Пройдіть, наприклад, під Повітрофлотським мостом. Там цілі шматки бетону вилітають. Вічна історія з мостом на Осокорках, стара історія з мостом Патона. За нього беруться і ніяк не доремонтують", - зазначив В'ячеслав Коновалов.