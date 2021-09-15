Киевские мосты и путепроводы находятся в ужасном состоянии. Многим из них нужен ремонт или реконструкция.

Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA рассказывает эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов.

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"С 2004 года прогнозировалось, что в Киеве надо построить еще 4 моста. Два окружных, Троещинский мост и проектировался мост из Теремков на Осокорки в сторону Борисполя, который разгружает Южный мост. Ничего такого не построено. Деньги только осваиваются. При этом осваиваются очень хаотично. Выделяется транш на Киев, и все мосты начинают ремонтироваться одновременно. Соответственно куда деваться машинам. Если бы их по очереди ремонтировали, потоки машин шли бы в сторону", – сказал Вячеслав Коновалов.

Эксперт отметил, что в Киеве нуждается в ремонте большинство мостов. "105 путепроводов в Киеве требуют разной степени ремонта. Пройдите, например, под Воздухофлотским мостом. Там целые куски бетона вылетают. Вечная история с мостом на Осокорках, старая история с мостом Патона. За него берутся и никак не подчинят", – отметил Вячеслав Коновалов.